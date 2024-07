Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) - Auf Stahlbrücke gezündelt und Kabel beschädigt - Zeugensuche (20.07.2024)

Schramberg/Landkreis Rottweil (ots)

Am Samstag um kurz vor 04.00 Uhr haben bislang Unbekannte auf der Stahlbrücke über die Schiltach im Bereich "Am Brestenberg" Zeitungen und Kartonagen in Brand gesetzt. Durch Glut, welche durch das Gitter der Brücke fiel, wurde ein darunter befindliches Kabel beschädigt, wodurch ein Schmorbrand entstand. Die Höhe des an der Brücke und am Kabel entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Wer im fraglichen Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Täterschaft machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422/27010 zu melden (AM).

