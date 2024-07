Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/Landkreis Rottweil) - Geparkten Pkw auf Parkplatz angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf (19.07.2024)

Dunningen/Landkreis Rottweil (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Freitagmorgen zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Waldmössinger Straße in Dunningen gekommen. Eine 36-jährige Frau parkte dort ihren roten Ford Puma ordnungsgemäß für die Dauer des Einkaufs. Nach ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite beschädigt worden war. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 EUR geschätzt. Anhand der Spurenlage müsste es sich beim Verursacherfahrzeug um ein weißes bzw. silberfarbenes Fahrzeug handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schramberg unter Rufnummer 07422/27010 entgegen (AM).

