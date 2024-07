Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Unbekannter besprüht Autos in der Anton-Bruckner-Straße (17.07.2024)

Stockach (ots)

Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe hat ein unbekannter Täter am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr bis 18.00 Uhr, an auf der Anton-Bruckner-Straße geparkten Autos verursacht. Der Unbekannte besprühte insgesamt vier Autos mit goldener Farbe, die am rechten Straßenrand abgestellt waren. Im Laufe des Abends wurden weitere Graffitis am Kindergarten im Galgenäcker von Personen bei der Polizei gemeldet. Dieses Mal handelte es sich um rote Farbe. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kinder die Farbe versprühten.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell