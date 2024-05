Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Katalysator gestohlen

Auf den Katalysator hatten es Unbekannten in der Nacht zum Mittwoch (22.5.) in der Straße "Am schwarzen Ort" abgesehen. Gegen 7 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen, dass das Auto ungewöhnlich laut war. In einer Werkstatt wurde daraufhin Festgestellt, dass Kriminelle den Katalysator ausgebaut hatten. Das Fahrzeug war seit 20 Uhr an der Örtlichkeit abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen nimmt das Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

