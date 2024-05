Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am Freitag den 17.05.2024

Bensheim (ots)

Am Freitag (17.05.24), gegen 06:20 Uhr, befuhr ein Autofahrer, mit seinem schwarzen Audi A3 die Rohrheimer Straße in 64625 Bensheim OT Schwanheim vom Jägersburger Wald kommend in Richtung Bensheim. In Höhe der Hausnummer 78 überholte der Audi einen, am rechten Fahrbahnrand fahrenden, Fahrradfahrer in weitem Bogen. Zur gleichen Zeit nähert sich ein schwarzer Mazda 3 von hinten. Dieser überholt beide, indem er zwischen dem Fahrradfahrer und dem Audi hindurchfährt. Hierbei kommt es zu einem Kontakt zwischen dem rechten Außenspiegel des Audis und dem linken Außenspiegel des Mazda. Anschließend entfernt sich der Mazda auf der Rohrheimer Straße in Richtung Bensheim ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden des Audis beläuft sich auch ca. 200EUR. Zeugen die Angaben zu dem Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer: +49 6251 / 8468-0 zu melden.

