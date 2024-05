Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Mittwoch (22.05.) wurde gegen 10:49 Uhr in der Rathausstraße in 68519 Viernheim ein geparkter schwarzer VW Golf am linken Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es handelte sich hierbei vermutlich um einen weißen Lkw, der anschließend nach links in die Sandstraße eingebogen sei. Der Schaden an dem schwarzen VW Golf lässt sich auf ca. 400,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Lampertheim unter der Rufnummer +49 6206 9440-0 in Verbindung zu setzen.

