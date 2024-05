Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schneller Festnahmeerfolg nach Diebstahl in Arztpraxis

39-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach einem Diebstahl in einer Arztpraxis am Luisenplatz konnte die Polizei bereits am Freitagmittag (17.5.) einen Festnahmeerfolg verzeichnen.

Gegen 12.30 Uhr verständigten Mitarbeiter der Arztpraxis die Polizei, weil ein Mann mehrere Gegenstände aus der Umkleidekabine erbeutet haben soll. Er soll in Richtung Friedensplatz geflüchtet sein. Sofort begab sich eine Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt in die Fahndung. Der beschriebene Tatverdächtige konnte schließlich in der Schleiermacherstraße festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Durchsuchung stießen die Beamtinnen und Beamten auf Ausweisdokumente, die zuvor aus einem Spind im Umkleideraum für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arztpraxis entwendet wurden. Neben den Dokumenten soll er auch ein Smartphone an sich genommen haben. Der 39 Jahre alte Tatverdächtige musste im Anschluss die Streife für weitere polizeiliche Maßnahmen mit aufs Revier begleiten.

Der wohnungslose Tatverdächtige, der bereits im April und Anfang Mai weitere Diebstahlsdelikte in Darmstadt begangen haben soll, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Samstag (18.5.) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der 39 Jahre alte Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell