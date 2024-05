Roßdorf (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Spessartring hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 8 Uhr am Samstagmorgen (18.5.) und 12.30 Uhr am Dienstag (21.5.) verschafften sich die Kriminellen durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Inneren des Anwesens. Nach bisherigen ...

