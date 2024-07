Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen A81/ Lkr. Konstanz) Porsche auf der Autobahn in Brand geraten (17.07.2024)

Engen A81 (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ist ein Porsche auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahnkreuz "Hegau" und der Autobahnanschlussstelle Engen. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein Porschefahrer auf der A 81 von Singen in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Autobahnanschlussstelle Engen bemerkte der Mann Qualm im Bereich der Motorhaube seines Wagens aufsteigen und steuerte das Fahrzeug auf den Standstreifen. Beim Eintreffen der Rettungsgeräte stand der Wagen bereits in Vollbrand, der durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der am Porsche entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Auf der dreispurigen Autobahn mussten die rechte und die mittlere Spur währen der Löscharbeiten gesperrt werden. Der Verkehr wurde auf der linken Fahrspur an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Rückstau. Die Sperrungen konnten etwa zwei Stunden später wieder aufgehoben werden.

