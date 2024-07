Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall schwer verletzt (18.07.2024)

Singen (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung Güterstraße/ Pfaffenhäule ist am Donnerstagnachmittag einen Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 73-jähriger Radfahrer war auf dem von der Fahrbahn abgetrennten Radweg auf der Güterstraße in Richtung Georg-Fischer-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Pfaffenhäule" querte der Zweiradfahrer ohne vorher anzuhalten an der dortigen Fußgängerfurt die Güterstraße, wo er mit einem VW eines 21-Jährigen zusammenprallte, der auf der Güterstraße hinter ihm ebenfalls in Richtung Georg-Fischer-Straße fuhr. Im weiteren Verlauf stürzte der 73-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, auf die Straße, wo er sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß entstand am VW ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro, der Schaden am Herrenrad dürfte mehrere hundert Euro betragen.

