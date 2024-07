Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. TUT) - Nachtrag zum Raubüberfall auf Spielhalle in Trossingen

Trossingen / Lkr. TUT (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz:

Nachdem am 13.07.2024 ein bislang unbekannter Täter eine Spielhalle in Trossingen überfallen hat, befindet sich nun eine Person in Haft.

Am 15.07.2024 stellte sich ein 32-jähriger Mann bei der Polizei in Trossingen und teilte mit, dass er für den Raubüberfall verantwortlich ist. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen bestätigten die Angaben der Person. Am 16.07.2024 wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug.

Die Ermittlungen dauern an.

Pressemitteilung vom 13.07.2024, 22:40 Uhr

(Trossingen, Lkrs Tuttlingen) Raubüberfall auf Spielhalle (13.07.2024)

Am Samstagmorgen wurde eine Mitarbeiterin einer Spielhalle in Trossingen in der Bahnhofstraße Opfer eines Raubüberfalls. Gegen 08 Uhr betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter, bekleidet mit schwarz/weiß kariertem Hemd, maskiert mit einem Schaal und Sonnenbrille, schwarzer Hose und Sportschuhen, bewaffnet mit einer Pistole, die Spielhalle. Die anwesende Mitarbeiterin wurde unter Vorhalt der Pistole zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert. Als der Tatverdächtige Scheingeld in nicht unerheblichem Umfang erbeutet hatte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Raub wurde durch den Kriminaldauerdienst Singen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen. Das Kriminalkommissariat bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die sonst Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

