Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Hoher Blechschaden bei Vorfahrtsunfall (18.07.2024)

Konstanz (ots)

Insgesamt 27.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstag, gegen 20.15 Uhr, im Kreuzungsbereich der Europastraße und der Grenzbachstraße ereignet hat. Ein 42-jähriger Skoda-Fahrer war auf der Europastraße in Richtung Kreuzlingen (CH) unterwegs. Wegen einer Ablenkung übersah der Mann an der Kreuzung das für seine Richtung geltende "Rotlicht" und prallte mit einem BMW einer 29-Jährigen zusammen, die von der Grenzbachstraße herkommend in die Kreuzung einfuhr. Beide Autofahrende blieben bei dem Unfall unverletzt.

