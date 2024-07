Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen/ Lkr. Konstanz) Motorradfahrer kommt auf Gegenfahrbahn und stürzt (18.07.2024)

Gaienhofen (ots)

Auf der Straße "Zur Hohenmarkt" ist am Donnerstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr ein junger Zweiradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Ein 17-Jährige fuhr auf der Straße "Zur Hohenmarkt" von Gaienhofen herkommend in Richtung Weiler. In einer Rechtskurve, auf Höhe der Hausnummer 14, befanden sich mehrere Fußgänger am Straßenrand, denen der junge Mann ausweichen musste. Bei dem Ausweichmanöver nach links geriet er mit seinem Leichtkraftrad der Marke MZ 125 SM auf die Gegenfahrspur und prallte dort mit einem entgegenkommenden VW Up einer 49-Jährigen. In der Folge verlor stürzte er und zog sich hierbei Schürfwunden zu, die keine sofortige medizinische Behandlung benötigten. Am Auto und am Motorrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell