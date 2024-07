Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Jugendliche brechen in Firma ein und setzten sich zur Wehr - Zeugenaufruf (18.07.2024)

VS-Schwenningen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr ist es in einer Firma an der Eichendorffstraße zu einem Einbruch gekommen, in dessen Folge sich die jugendlichen Einbrecher zur Wehr setzten. Über ein Nebengebäude und eine dort befindliche Notausgangstüre verschafften sich die drei Täter im Alter von 17, 17 und 15 Jahren Zutritt zu den Büros der Firma. Im Inneren durchsuchten sie die Betriebsräume, in denen sie einen vierstelligen Bargeldbetrag und andere Gegenstände erbeuteten. Noch während der Tat erwischte sie der 43-jährige Firmeninhaber und stellte die Jugendlichen. Ein Teil der jungen Männer konnten nach einem Gerangel zunächst flüchten. Im Nachhinein war die Polizei in der Lage, die Personalien aller Einbrecher zu erlangen. Auf Eilanordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde bei den Tätern durchsucht, um die entwendeten Gegenstände wieder aufzufinden. Die Jugendlichen wurden den Eltern übergeben. Für alle Drei wird die Tat juristische Konsequenzen haben. Sollten Sie die Einbrecher bei der Tatausführung gesehen haben, oder sonst Hinweise geben können, so teilen Sie dies bitte der Polizei in Schwenningen unter der Telefon-nummer 07720 / 85000 mit.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon: 07531 280 - 0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissar Daniel Brill, Telefon: 07531 995 - 1019

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell