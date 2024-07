Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Unbekannte beschädigen ein Kiosk- Hinweise erbeten (12./13.07.2024)

Oberndorf a.N.- Altoberndorf (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, beschädigten Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 9.00 Uhr im Dollauweg die Tür und einen Lichtschalter des Kiosks am Minigolfplatz und richteten dadurch einen Schaden in noch nicht bekannter Höhe an. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher der Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell