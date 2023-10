Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Raub von Handy - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Freitagabend, um 19:40 Uhr, befand sich ein 64-jähriger Fußgänger in Höhe des N7-Quadrates und beabsichtigte vom Kino in Richtung Straßenbahnhaltestelle zu laufen. An der Ampel am Kaiserring wurde er von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und angerempelt. Außerdem stellte ihm der Mann auch noch das Bein, so dass der 64-Jährige, welcher ohnehin schon körperlich eingeschränkt war, das Gleichgewicht verlor, sich jedoch selbständig noch auffangen konnte. Hierbei entwendete der unbekannte Tatverdächtige dem 64-Jährigen das Mobiltelefon, welches sich in der Brusttasche befand. Der Sohn des 64-Jährigen, welcher sich mehrere Meter vor ihm befand, eilte dem Tatverdächtigen nach und stellte ihn. Dieser händigte daraufhin das Mobiltelefon des Vaters wieder aus und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach dem Tatverdächtigen der folgendermaßen beschrieben wird:

Ca. 170 -180 cm groß, ca. 20-30 Jahre alt, dunkle Haare, glattrasiert (kein Bart), schlanke Statur, südeuropäischer Phänotyp. Er soll enganliegende, dunkle Kleidung getragen haben, sowie ein Basecap. Des Weiteren soll er einen grünen Rucksack auf seinem Rücken getragen haben.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

