Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Ost / - Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (06.05.2024) und Donnerstag (09.05.2024) in zwei Wohnungen an der Röntgenstraße und in ein Einfamilienhaus am Möwenweg eingebrochen. An der Rötgenstraße verschafften sich die Unbekannten am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu den beiden Wohnungen im selben Gebäude. Aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss erbeuteten die Täter Schmuck im Wert von über Hundert Euro und ein Parfüm. Aus der Wohnung im dritten Obergeschoss stahlen die Unbekannten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten unerkannt. Am Möwenweg schlugen die Täter zwischen Montagnachmittag, 15.00 Uhr und Mittwochnachmittag (08.05.2024), 15.00 Uhr ein Fenster ein gelangten so in das Haus. Die durchwühlten einige Räume und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell