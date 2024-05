POL-S: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei Männer haben am Donnerstagmorgen (09.05.2024) in der Calwer Straße das Mobiltelefon eines 26 Jahre alten Mannes geraubt. Die beiden Unbekannten griffen den 26-Jährigen gegen 09.00 Uhr an und nahmen ihm dabei sein Mobiltelefon weg. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden ...

