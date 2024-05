POL-S: Auto contra Linienbus - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Beim Zusammenstoß zweier Autos haben sich am Dienstag (07.05.2024) in der Straße Am Kräherwald die beiden Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ein 31 Jahre alter Mann war mit seinem BMW gegen 18.30 Uhr in der Straße Am Kräherwald Richtung Killesberg unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 271 geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß mit dem Citroen einer 26-Jährigen ...

