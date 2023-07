Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gestürzter Fahrradfahrer verstirbt an Verletzungen - Nachtrag zu 5569339

Northeim (ots)

Einbeck, Gemarkung Orxhausen. Kreisstraße 644 (Heckenbeck Richtung Bundesstr. 64/Orxhausen), Freitag, 28.07.2023, 17.55 Uhr (Unfallzeitpunkt)

ORXHAUSEN (Wol) - Wie wir am Samstagmorgen berichteten, kam es am Freitag gegen 17.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 65-jähriger Mann (bei der Erstmeldung wurde fälschlicherweise das Alter mit 66 Jahren angegeben) schwer verletzte.

Der Mann befuhr mit einem E-Bike (mit angelegten Fahrradhelm) die Kreisstr.- 644 in Richtung der Bundesstraße 64, kam dabei von der Strecke ab und stürzte. Beim Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu.

Der Mann aus Harsum (Landkreis Hildesheim) verstarb am Folgetag an den Folgen der zugezogenen Verletzungen in einem Göttinger Krankenhaus.

Zu den Umständen des Verkehrsunfalls laufen die Ermittlungen.

Erstmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/5569339

