Uslar (ots) - USLAR (ke) Bundesstraße 241, 29.07.2023, 19:55 Uhr Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Borgentreich und ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Hardegsen befuhren hintereinander die Bundesstraße aus Gierswalde kommend in Richtung Bollensen. Aufgrund einer verkehrsbedingten Abbremsung des 19-jährigen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

