Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sommertour des Präventionsteams der Polizeiinspektion

Northeim (ots)

Landkreis Northeim (Wol) - Halbzeit der Sommertour.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim setzt mit zwei Terminen die diesjährige Sommertour über die Wochenmärkte der Region fort.

Die ersten beiden Terminen in Northeim und Uslar waren gut besucht, wodurch viele aufklärende Gespräche geführt werden konnten.

Interessierte können sich am Infomobil der Polizeiinspektion Zu Themen wie Betrug am Telefon, Einbruchschutz, Internet- Kriminalität und aktuellen Verkehrsthemen beraten lassen. Kostenfreies Infomaterial zur Verkehrssicherheit und zu kriminalpräventiven Themen hält das Präventionsteam auch bereit.

Am Mittwoch, dem 02.08.23 steht das Infomobil in der Zeit von 9-13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Einbeck und am Freitag, dem 04.08.23 in der Zeit von 8-12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Bad Gandersheim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell