Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Autos haben sich am Dienstag (07.05.2024) in der Straße Am Kräherwald die beiden Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ein 31 Jahre alter Mann war mit seinem BMW gegen 18.30 Uhr in der Straße Am Kräherwald Richtung Killesberg unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 271 geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß mit dem Citroen einer 26-Jährigen zusammen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell