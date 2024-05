POL-S: Fahrradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte haben am Montagvormittag (06.05.2024) in der Föhrichstraße einen 85 Jahre alten Mann bestohlen. Die Täter klingelten gegen 10.50 Uhr an der Wohnungstür und erzählten dem Senior, sie müssen die Wasserleitung überprüfen. Einer der Männer ließ sich daraufhin in das Bad führen, wo er in einem unbemerkten Moment die Zahnprothese des Mannes im Wert von mehreren Tausend Euro an ...

