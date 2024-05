Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zahnprothese gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am Montagvormittag (06.05.2024) in der Föhrichstraße einen 85 Jahre alten Mann bestohlen. Die Täter klingelten gegen 10.50 Uhr an der Wohnungstür und erzählten dem Senior, sie müssen die Wasserleitung überprüfen. Einer der Männer ließ sich daraufhin in das Bad führen, wo er in einem unbemerkten Moment die Zahnprothese des Mannes im Wert von mehreren Tausend Euro an sich nahm. Im Anschluss verließen beide Männer die Wohnung und flüchteten unerkannt. Einer der Männer war 30 bis 35 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Er hatte schwarze kurze Haare und keinen Bart. Einer trug einen Blaumann und sprach akzentfreies Deutsch. Sein Komplize trug ebenfalls einen Blaumann. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell