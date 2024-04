Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Sexueller Belästigung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Bremen (ots)

Metronom 81903 von Hamburg nach Bremen, 01.04.2024 / 03:20 Uhr

Ein 22-jähriger Mann soll am Ostermontag zwei junge Frauen im Zug von Hamburg nach Bremen sexuell belästigt haben. Die Bundespolizei in Bremen sucht nun nach den beiden Geschädigten.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der eritreische Staatsangehörigen die ca. 17 bis 18 Jahre alten Frauen gegen 03:20 Uhr im Metronom nach Bremen verbal sexuell belästigt. Der Fahrgastbetreuer beobachtete den Vorfall und verwies den Mann beim nächsten Halt am Bahnhof Klecken aus dem Zug. Kurz vor Abfahrt des Metronoms versuchte der Beschuldigte noch, den Zug erneut zu betreten, wurde jedoch vom Zugbegleiter daran gehindert. Hierbei soll der Eritreer den Zugbegleiter tätlich angegangen haben. Dieser blieb unverletzt, seine Warnweste wurde beschädigt. Die beiden Opfer der sexuellen Belästigung sollen den Zug eine Station später, am Bahnhof Buchholz in der Nordheide, verlassen haben.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen - insbesondere die beiden jungen Frauen, sich unter der Telefonnummer 0421/16299-7777 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell