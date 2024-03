BPOL-HB: Einsatz der Bundespolizei anlässlich der An- und Abreisen zur Fußballbegegnung in der 1. Bundesliga Werder Bremen gegen VFL Wolfsburg. Fazit der Einsatzleitung fällt positiv aus.

Bremen (ots) - Bahnhof Uelzen, 21.03.2024, 18:15 Uhr - Eine 72-jährige Reisende ist am Uelzener Bahnhof von zwei vermeintlichen Helferinnen bestohlen worden. Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr auf Höhe des Treppenaufgangs zum Gleis 103. Die beiden jungen Täterinnen gaben im Personentunnel vor, dass der Aufzug zum Gleis defekt sei und boten ihre Hilfe beim Tragen des Reisegepäcks an. Während ...

mehr