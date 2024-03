Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Regionalexpress bei Stade mit Steinen beworfen

Bremen (ots)

Tatzeit: 19.03.2024, 20:00 Uhr

Tatort: Bahnübergang "Am Hofacker"

Stade-Hahle, Unbekannte Täter haben am Dienstagabend einen fahrenden Regionalexpress mit mehreren Steinen beworfen. Mindestens zwei Scheiben des Zugs der "Start Unterelbe" zersplitterten beim Aufprall der Steine. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die Steine gegen 20:00 Uhr auf Höhe des Bahnübergangs "Am Hofacker" in Stade-Hahle auf den vorbeifahrenden RE 14531 geworfen. Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Zeugenhinweise: Telefon (0421) 16299 7777.

