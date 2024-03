BPOL-HB: Leerer Autotransportzug entgleist

Bremen (ots) - Hauptbahnhof Bremen, 10.03.2024 / 21:34 Uhr - Ein 28-jähriger Mann soll am Bremer Hauptbahnhof einen 35-jährigen Mann mit einer Schere bedroht haben. Bundespolizisten nahmen ihn am Sonntagabend fest. Nach ersten Ermittlungen soll es zuvor zwischen den beiden Männern zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein. In der Folge bedrohte der Täter den Geschädigten mit einer Schere. Mehrfach soll er mit der ...

mehr