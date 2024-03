Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schnelle Verurteilung nach Körperverletzung

Freiburg (ots)

Wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung wurde ein 32-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt. Er hatte am Freiburger Hauptbahnhof einen 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen.

Am Donnerstagabend (21.03.24) teilte der Geschädigte über Notruf mit, dass er am Freiburger Hauptbahnhof durch eine Person geschlagen wurde. Durch Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten sowohl der Geschädigte, als auch der Täter noch im Hauptbahnhof angetroffen werden. Gegen den somalischen Staatsangehörigen bestanden bereits drei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung, Vermögensabschöpfung sowie zur Führungsaufsicht. Eine mögliche ladungsfähige Anschrift konnte er nicht nachweisen, weshalb er durch die Bundespolizei zunächst vorläufig festgenommen wurde. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Freiburg verblieb der 32-Jährige im Gewahrsam der Bundespolizei und wurde am 22. März 2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Rahmen des beschleunigten Verfahrens beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt. Durch das Amtsgericht wurde der 32-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung verurteilt. Aufgrund bestehender Fluchtgefahr wurde Haftbefehl erlassen und der Täter direkt im Anschluss an die Gerichtsverhandlung durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell