POL-ME: 85-jähriger Fußgänger schwer verletzt - Erkrath - 2402091

Am Montagmittag, 26. Februar 2024, wurde ein 85-jähriger Fußgänger bei der Querung einer Fahrbahn angefahren und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Gegen 13:50 Uhr befuhr 87-jähriger Erkrather mit seinem Fiat Punto die Kirchstraße in Fahrtrichtung Kreuzstraße und hatte die Absicht, im Kreuzungsbereich nach links auf die Kreuzstraße einzubiegen. Hierbei missachtete er einen vorrangberechtigten 85-jährigen Fußgänger, welcher zu diesem Zeitpunkt die Kreuzstraße an der beampelten Fußgängerfurt überquerte.

Der 87-Jährige fuhr den Fußgänger mit seinem Fiat Punto an, so dass dieser zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurde. Zeugen leisteten Erste Hilfe, bis alarmierte Rettungskräfte den 87-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Die Einsatzkräfte der Polizei leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, jederzeit entgegen.

