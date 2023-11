Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verdächtige Briefsendung

Erfurt (ots)

Eine verdächtige Briefsendung löste heute Vormittag in Erfurt am Benediktsplatz einen umfangreichen Einsatz aus. Am Morgen war in der Poststelle der Stadtverwaltung eine Briefsendung mit volksverhetzendem Inhalt und einer verdächtigen Substanz eingegangen. Die Feuerwehr kam daraufhin mit etwa 50 Kameraden zum Einsatz. Ebenfalls waren das Gesundheitsamt und die Polizei vor Ort. Die Poststelle mit insgesamt fünf Mitarbeitern wurde vorsorglich geräumt. Ein Chemiker schloss vor Ort aus, dass es sich bei der Substanz um ein spreng- oder brandgefährliches Mittel handelte. Die Sendung wurde von der Polizei zur weiteren labortechnischen Untersuchung sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei zum unbekannten Absender dauern an. (JN)

