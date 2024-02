Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täterermittlung nach Auseinandersetzung

Kaiserslautern (ots)

Rund eine Woche nach einer Körperverletzung in der Fruchthallstraße hat die Polizei die mutmaßlichen Täter ermittelt. Bei dem Vorfall war es am Abend des 16.02.2024 in Höhe eines Fast-Food-Ladens zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5717007). Hierbei wurden zwei Heranwachsende im Alter von 16 und 18 Jahren leicht verletzt. Die Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Die Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur von zwei Brüdern im jugendlichen Alter; sie sollen für die Tat verantwortlich gewesen sein. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ging es bei dem Streit um die Rückzahlung eines geliehenen Bargeldbetrags. Die weiteren Ermittlungen, auch zum Tathintergrund, dauern an.|pet

