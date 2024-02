Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Augenzeuge liefert entscheidenden Hinweis

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete am frühen Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall in der Straße "Am Heiligenhäuschen" - und die anschließende Flucht des Verursachers. Nach Angaben des Zeugen wich ein grauer Opel mit schwarzem Verdeck einem entgegenkommenden Wagen aus und beschädigte hierbei einen parkenden BMW. Geistesgegenwärtig notierte sich der Mann das Kennzeichen des Unfallverursachers und gab die Infos an die Polizei weiter. Die Beamten konnten den Halter ermitteln und stellten an dem Opel entsprechende Spuren fest. Weitere Ermittlungen dauern an. Auf den 80-jährigen Mann kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht zu. |kfa

