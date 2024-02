POL-PPWP: Abwesenheit ausgenutzt und in Wohnhaus eingebrochen

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Taschendiebstahls ermittelte die Polizei am Donnerstagnachmittag in der Königstraße. Eine 55-jährige Stadtbewohnerin war zwischen 14:50 Uhr und 15:15 Uhr in einem Discounter einkaufen. An der Kasse bemerkte sie, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in der Handtasche befand. In dem Portemonnaie waren neben Ausweisdokumenten und einer Bankkarte auch ein dreistelliger Geldbetrag verstaut. ...

