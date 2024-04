POL-MG: Baum stürzt auf Auto: 62-jähriger Mann schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Zwei Unbekannte haben am Sonntag, 14. April, einen 65-jährigen Mann an der Straße Römerbrunnen bei einem Raubversuch verletzt. Die Täter setzten dabei auch Teleskopschlagstöcke ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der 65-Jährige gegen 11 Uhr auf einem Zugangsweg zu den Wohnhäusern an der Straße Römerbrunnen auf. Dort seien dann zwei junge Männer auf ihn zugekommen und hätten ...

