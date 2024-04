Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 30-Jähriger bei Raub verletzt | Tatverdächtiger in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagmorgen, 14. April, ist es am Buscherplatz in Dahl zu einem Raubdelikt gekommen. Dabei erlitt der 30-jährige Geschädigte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger flüchtete zunächst vom Tatort. Die Polizei nahm ihn kurz darauf vorläufig fest.

Gegen 5.50 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es in einer Wohnung am Buscherplatz zu einer Auseinandersetzung gekommen sei und eine Person dabei Verletzungen erlitten habe. Vor Ort trafen die Beamten einen 30-jährigen Mann an, der Verletzungen aufwies. Der Geschädigte gab an, dass es in der Wohnung zu einem Raubdelikt gekommen sei. Ein Mann, der sich ebenfalls öfter in der Wohnung aufhalte, habe ihn mit einem Werkzeug geschlagen und ein Portemonnaie und ein Handy geraubt. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen einen 21-Jährigen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung gegen 9.20 Uhr an der Erzbergerstraße vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete eine Haftrichterin am Montag, 15. April, Untersuchungshaft für den 21-Jährigen unter anderem wegen schweren Raubes an. (JL)

