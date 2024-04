Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksamer Zeuge meldet Dieb

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat Samstagnacht, 13. April, einen 36-jährigen Mann stellen können, der verdächtigt wird, Teile eines Lkw-Aufliegers geklaut zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 3.30 Uhr die Polizei gerufen, da ihm an der Bushaltestelle Mongshof an der Rostocker Straße ein Mann aufgefallen war, der sich an einem dort geparkten Lkw zu schaffen machte.

In der Nähe des Tatortes hielten die eingesetzten Beamten den 36-Jährigen an, der mit einem Lkw unterwegs war. Im Laderaum des Lkws befanden sich die Teile des an der Bushaltestelle geparkten Lkw-Aufliegers: unter anderem zwei Flügeltüren, seine Ladeboxen und die Kennzeichen.

Die Polizei stellte das Diebesgut sicher und schrieb eine Anzeige gegen den 36-Jährigen. (km)

