Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall an der Aachener Straße: Radfahrer flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend ist es an der Aachener Straße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen. Einer verletzte sich dabei leicht, während der andere von der Unfallörtlichkeit flüchtete.

Am Samstag, 13. April, nahm eine Streifenwagenbesatzung gegen 17.45 Uhr einen Unfall an der Aachener Straße auf. Die Beamten trafen dort auf einen 20-jährigen Radfahrer. Dieser gab an, um 17.38 Uhr auf dem Radweg der Aachener Straße in Fahrtrichtung Waldnieler Straße unterwegs gewesen zu sein.

Auf Höhe der Aachener Straße 310 sei es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer gekommen und er sei gestürzt. Bei dem Sturz verletzte sich der 20-Jährige leicht und an seinem Fahrrad entstand Sachschaden.

Der andere Fahrradfahrer habe kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren. Es soll sich dabei um einen Mann zwischen 50 und 60 Jahren handeln, dessen Erscheinungsbild der Geschädigte als "europäisch" beschreibt.

Die Polizei Mönchengladbach ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et)

