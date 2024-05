Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche bewaffnete Rauschgifthändlerin festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (05.05.2024) eine 24 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Ein Zeuge machte um kurz nach Mitternacht aufgrund ihres verdächtigen Verhaltens auf die junge Frau aufmerksam. Die Beamten kontrollierten die Frau und fanden bei ihrer Durchsuchung unter anderem über zweihundert Ecstasy Tabletten, mehr als zehn Verkaufseinheiten LSD, etwas MDMA, mehr als 100 Gramm Amphetamin, eine mittlere zweistellige Grammzahl an Kokain sowie geringe Mengen Marihuana und Haschisch. Sie beschlagnahmten die Betäubungsmittel, ein in ihrer Handtasche mitgeführtes Tierabwehrspray und mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealergeld. Die 24 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde am 05.05.2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

