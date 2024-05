Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Hedelfingen / - Feuerbach (ots)

Einbrecher sind über das vergangene Wochenende (03.05. bis 04.05.2024) in Häuser an der Heumadener Straße, der Feuerbacher-Tal-Straße und der Happoldstraße eingebrochen. An der Heumadener Straße schlug ein Mann am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr die Scheibe einer Terrassentüre ein, durchsuchte alle Räume und stahl zwei Sonnenbrillen im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Unbekannte war zirka 180 Zentimeter groß, zwischen 30 und 40 Jahren alt und von kräftiger Statur. Er hatte kurze Haare und trug einen kurzen Vollbart. An der Feuerbacher-Tal-Straße hebelten die Einbrecher in der Nacht zum Samstag (04.05.2024) zwischen 23.45 Uhr und 00.15 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld. In der Nacht zum Sonntag (05.05.2024) hebelte ein Einbrecher gegen 02.00 Uhr an der Happoldstraße ein Fenster eines Mehrfamilienhauses auf. Der Täter durchwühlte die Räume und stahl Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Er war zirka 165 Zentimeter groß und zierlich. Er war schwarz bekleidet und hatte sein Gesicht vermummt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

