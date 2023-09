Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von zwei Radladern aus dem Industriegebiet Hof

Hof (ots)

In der Nacht zum Freitag wurden in Hof, Im Industriegebiet, von einem Firmengelände zwei 5-Tonnen-Radlader, Marke Wacker Neuson, entwendet. Die Fahrzeuge wurden vermutlich mit größeren Fahrzeugen/ Fahrzeugkombinationen abtransportiert. Zeugen, die in der Nacht, oder auch schon vorgelagert, zum Freitag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Hachenburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

