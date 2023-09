Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Hachenburg (ots)

Am Freitagmorgen, zwischen 09 - 10 Uhr, parkte ein schwarzer PKW, Seat Alhambra, an der Alten Frankfurter Straße, oberhalb des Krankenhauses, am Fahrbahnrand in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Vermutlich schädigte der unbekannte Verkehrsunfallverursacher den geparkten PKW beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Möglicherweise könnte es sich bei dem Unfallverursacher um einen dunklen PKW, VW, handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

