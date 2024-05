POL-S: 14-jährige Jungen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Zwei Männer haben in der Nacht zum Sonntag (05.05.2024) in der Marktstraße die Geldbörse eines 21 Jahre alten Mannes geraubt. Die beiden Unbekannten sprachen den 21-Jährigen gegen 01.00 Uhr an, warfen ihn zu Boden und stahlen ihm die Geldbörse mit rund 80 Euro Bargeld. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Der 21-Jährige konnte lediglich angeben, dass die beiden ...

mehr