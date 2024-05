Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (03.05.2024) zwei 22 Jahre alte Frauen im Oberen Schlossgarten sexuell belästigt. Die beiden Frauen saßen gegen 13.15 Uhr auf dem Rasen in der Nähe des Putlitzwegs, als sich der Unbekannte wenige Meter von ihnen auf die Wiese legte. Anschließend entblößte er sein Glied und begann zu onanieren. Nach wenigen Minuten hörte er auf und ging in Richtung Königstraße davon. Alarmierte Polizisten fahndeten nach dem Tatverdächtigen, trafen ihn aber nicht mehr an. Er ist etwa 180 Zentimeter groß, rund 50 bis 60 Jahre alt und hat grauweiße mittellange Haare. Er trug eine schwarze Brille, eine graue Mütze, eine blauschwarze Windjacke und Bluejeans. Zudem hatte er weiße Sneakers an und eine graue Bauchtasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

