POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 10.01.2024 Clausthal-Zellerfeld-Zeugen nach Bränden gesucht:

Gestern, um 01:41 Uhr, kam es in der Straße Teichdamm, in Höhe Hausnummer 6, zu einem Einsatz der Feuerwehr. Grund dafür war ein in Brand stehender Altpapiercontainer. Zur Klärung der Brandursache hat das PK Oberharz die Ermittlungen aufgenommen.

Gestern, um 03:19 Uhr, kam es in der Osteröder Straße 6 zu einem Einsatz der Feuerwehr. Aus unbekannter Ursache stand eine Garage eines Wohngebäudes in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drangen beißender Rauch und Flammen aus der Garage. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 3000,00 Euro. Zur Klärung der Brandursache hat das PK Oberharz die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen/innen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeikommissariat Oberharz unter der Rufnummer 05323/9531-0.

i.A. PK'in Horn

