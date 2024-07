Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall auf der Bundesstraße 462 (18.07.2024)

Schiltach (ots)

Leichte Verletzungen erlitten haben zwei Autofahrer bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr, auf der Bundesstraße 462. Ein 64-Jähriger fuhr mit einem Renault Duster auf der B 462 von Schramberg herkommend in Richtung Schiltach. Auf Höhe eines Firmengeländes musste der Mann seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 23 Jahre junger Mann mit einem Opel Corsa erkannte die Situation zu spät und prallte gegen den Renault. Beide Autofahrer verletzten sich hierdurch leicht, benötigten aber keine sofortige medizinische Hilfe. Den entstandenen Gesamtschaden an den Autos schätzte die Polizei auf rund 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell