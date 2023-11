Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Lütke Feld/ Schwarzer Mazda CX-5 beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (09.11.23) einen schwarzen Mazda CX-5 am Lütke Feld beschädigt. Zwischen 9 Uhr und 13.15 Uhr stand das Auto auf einer Zufahrt. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

