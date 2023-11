Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostlandwehr/ Autos zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Am Ostlandwehr sind am Donnerstag (09.11.23) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 15.55 Uhr befuhr ein 27-jähriger Dülmener die Münsterstraße in Fahrtrichtung Buldern. Als er in den Kreuzungsbereich Münsterstraße/Ostlandwehr einfuhr, kam es zur Kollision mit dem Auto eines 33-jährigen Dülmeners. Dieser kam von der Nordlandwehr und wollte auf dem Ostlandwehr weiterfahren.

Der 33-Jährige verletzte sich leicht, verzichtete jedoch auf weitere medizinische Behandlung in einem Krankenhaus. Der 27-Jährige blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell