Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Vorfahrtsunfall- ein leicht verletzter Autofahrer (17.07.2024)

Rottweil (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr, ist es im Einmündungsbereich der Bundesstraße 14/ Kreisstraße 5545 zu einem Unfall gekommen. Ein 72-jähriger BMW-Fahrer war auf der Bundesstraße 14 zwischen Rottweil und Spaichingen unterwegs und bog an der Einmündung in Richtung des dortigen Kreisverkehrs ab. Hierbei kollidierte er mit einem auf der B 14 entgegenkommenden Skoda Octavia eines 35-Jährigen. Dieser verletzte sich hierbei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Auch die schwangere Beifahrerin sowie ein einjähriges Baby sind vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Abschlepper kümmerte sich um den beschädigten Skoda. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

